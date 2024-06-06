В Чехии назвали причину катастрофы на железной дороге, где погибли две украинки
Причиной смертельной железнодорожной катастрофы в Чехии, в результате которой погибли две гражданки Украины, стало то, что пассажирский экспресс RegioJet проехал на запрещающий сигнал семафора.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра транспорта Чехии Мартина Купки
Детали: Сейчас выясняется, что было причиной этого: техническая ошибка или человеческий фактор.
"Согласно выводам проверки, был пропущен сигнал в положении, запрещающем проезд скоростного пассажирского поезда", – отметил министр.
По его словам, расследованием причин аварии занимается железнодорожная инспекция.
Купка добавил, что из-за аварии движение поездов до сих пор задерживается.
Напомним, поздно вечером 5 июня в центре Пардубице произошло лобовое столкновение пассажирского экспресса RegioJet 1021 с более чем 300 пассажирами, следовавшего с прицепными вагонами в Чоп, и грузового поезда ČD Cargo.
В результате столкновения поездов погибли четыре человека, среди которых две гражданки Украины.