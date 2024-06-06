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В Чехии назвали причину катастрофы на железной дороге, где погибли две украинки

Ирина Кутелева, Александр ШумилинЧетверг, 6 июня 2024, 14:33
В Чехии назвали причину катастрофы на железной дороге, где погибли две украинки
Фото: Железнодорожная инспекция

Причиной смертельной железнодорожной катастрофы в Чехии, в результате которой погибли две гражданки Украины, стало то, что пассажирский экспресс RegioJet проехал на запрещающий сигнал семафора.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра транспорта Чехии Мартина Купки

Детали: Сейчас выясняется, что было причиной этого: техническая ошибка или человеческий фактор.

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"Согласно выводам проверки, был пропущен сигнал в положении, запрещающем проезд скоростного пассажирского поезда", – отметил министр.

По его словам, расследованием причин аварии занимается железнодорожная инспекция.

Купка добавил, что из-за аварии движение поездов до сих пор задерживается.

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Напомним, поздно вечером 5 июня в центре Пардубице произошло лобовое столкновение пассажирского экспресса RegioJet 1021 с более чем 300 пассажирами, следовавшего с прицепными вагонами в Чоп, и грузового поезда ČD Cargo.

В результате столкновения поездов погибли четыре человека, среди которых две гражданки Украины.

Темы: Чехияжелезная дорога
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