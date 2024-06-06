Россияне бьют по Часовому Яру термобарическими боеприпасами, которые выжигают все – "Хортица"

Российские оккупанты применяют для ударов по городу Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области реактивные системы залпового огня с термобарическими боеприпасами.

Источник: представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Враг применяет по городу Часов Яр реактивные системы залпового огня с термобарическими боеприпасами. Это такие боеприпасы, которые уничтожают и выжигают все на своем пути.

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Они принуждают к тому, что нашим защитникам не будет там, где защищаться. То есть разрушают все после того, как по этому поработает, конечно же, вражеская авиация. Они также применяют и такие боеприпасы".

Детали: По его словам, враг постоянно обстреливает Часовояровское направление и не оставляет попыток продвинуться там.

Только за прошедшую неделю вражеская армия провела 8350 обстрелов позиций защитников на этом направлении из различных видов вооружения. А на город Часов Яр на прошлой неделе пришлось 2300 обстрелов также из различных видов вооружения.

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По состоянию на 6 июня уже зарегистрировано более 1100 минометных и артиллерийских обстрелов и на Часов Яр пришлось 302 обстрела. Большая часть приходится на южную часть города.

На утро 6 июня также было зафиксировано 6 авиаударов, авиация врага сбросила 5 КАБов на том направлении.

По словам Волошина, также было проведено 3 штурма, где враг применяет в подавляющем большинстве штурмы с бронетехникой. В ходе этих штурмов было уничтожено 75 оккупантов и 92 получили ранения.

Силы обороны контролируют Часов Яр. Спикер добавил, что враг под надежным огневым контролем, хотя и пытается время от времени подходить к кварталу "Новый" и микрорайону "Канал". Силы обороны применяют по оккупантам все виды вооружения и не дают врагу приближаться.

Что предшествовало: 14 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия сосредотачивает усилия для прорыва обороны западнее Бахмута, овладении населенным пунктом Часов Яр и создании условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации. Он отметил, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.