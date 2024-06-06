Байден: Украине не разрешено бить американским оружием по Кремлю

Президент США Джо Байден заявил, что Украина не будет бить американским оружием по Москве и Кремлю после предоставления ограниченного разрешения на его использование для ударов по территории России.

Источник: Байден в эксклюзивном интервью с ведущим ABC News Дэвидом Мьюиром на американском кладбище в Нормандии, передает "Европейская правда"

Детали: Мьюир спросил Байдена, использовалось ли оружие американского производства уже для ударов по территории России после того, как он подписал разрешение на его использование, ограничив его применение районами вблизи оккупированной Россией Харьковской области.

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Президент не дал прямого ответа, но четко дал понять, что эти вооружения не будут использованы для нападения на российскую столицу или резиденцию правительства.

Прямая речь Байдена: "Мы не позволяем наносить удары за 200 миль вглубь России, и мы не позволяем наносить удары по Москве, по Кремлю".

Больше деталей: Мьюир спросил президента, беспокоят ли его комментарии правителя России Владимира Путина о том, что "поставки высокоточного оружия в Украину для ударов по российской территории являются прямым участием в этой войне".

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Прямая речь Байдена: "Я знаю его более 40 лет. Он беспокоил меня в течение 40 лет. Он не порядочный человек. Он диктатор, и ему приходится бороться за то, чтобы сберечь свою страну и при этом не прекратить это нападение. Мы не говорим о том, чтобы дать им (украинцам) оружие для удара по Москве, для удара по Кремлю, для удара...только через границу, откуда они получают значительные обстрелы из обычного оружия, используемого россиянами для того, чтобы попасть в Украину и убивать украинцев".

Напомним: Байден находится во Франции, чтобы отметить день, когда войска союзников штурмовали пляжи Нормандии в 1944 году, запустив цепь событий, которые привели к падению нацистской Германии и завершению Второй мировой войны. Позже в четверг Байден планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить военную помощь.

Что предшествовало: В четверг днем самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился в аэропорту нормандского города Кан во Франции.