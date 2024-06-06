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В Москве задержали гражданина Франции якобы за сбор данных о военной деятельности

Станислав ПогориловЧетверг, 6 июня 2024, 16:20
В Москве задержали гражданина Франции якобы за сбор данных о военной деятельности
Фото: скриншот с видео Следокма РФ

В российской столице, Москве 6 июня задержали гражданина Франции, которого, как утверждают власти, подозревают в том, что тот якобы "собирал сведения в сфере военной деятельности РФ".

Источник: российский Следком, "Интерфакс"

Детали: Задержание французского гражданина произошло на фоне сообщений о том, что Франция вскоре может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство некоторых союзников и критику со стороны России.

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Россияне утверждают, что задержанный якобы в течение нескольких лет целенаправленно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ и эти данные "при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства".

В российском Следкоме говорят, что "с этой целью он неоднократно посещал территорию России, в частности город Москву, где проводил встречи с гражданами Российской Федерации".

Задержанному французу россияне собираются в ближайшее время предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

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Предистория:

  • СМИ недавно сообщили, что Франция вскоре может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство некоторых союзников и критику со стороны России.
  • Утверждается, что о таком решении Париж может объявить как раз по случаю визита Зеленского в конце этой недели.
  • Позже министерство иностранных дел Франции выразило возмущение заявлениями спикера российского посольства Александра Макогонова о том, что французские инструкторы в случае прибытия в Украину станут "легитимными целями" для российских сил.

Узнать больше: Франция ведет войска в "коалицию решительных". Как Макрон осваивает новую роль в помощи Украине

Темы: РосcияФранция
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