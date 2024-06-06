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В Киеве экс-военный напал на представителя ТЦК

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 июня 2024, 16:51
В Киеве экс-военный напал на представителя ТЦК
иллюстративное фото ТЦК и СП из Facebook

В Киеве задержали бывшего военного, который встрял в конфликт и ударил действующего военнослужащего - представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Источник: Киевский городской ТЦК и СП, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По версии представителей ТЦК, вечером 5 июня возле метро "Крещатик" к военнослужащим территориального центра комплектования и социальной поддержки подошел человек в штатском и начал провоцировать конфликт.

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Военнослужащие, не поддавшись на провокации, на законных основаниях попросили у мужчины военно-учетные документы. Вместо этого он начал угрожать и ударил одного из военнослужащих, который служил в боевом подразделении и имеет ранение.

Нападавшего задержала полиция. Причины своих агрессивных действий мужчина объяснить не смог, отмечают в ТЦК и СП.

Дословно: "После выяснения подробностей мужчина оказался бывшим военнослужащим, который с 29.04.2023 года самовольно оставил воинскую часть. Материалы служебного расследования переданы в Государственное бюро расследований. Открыто уголовное производство по факту СОЧ, ведутся следственные действия".

Обновлено: По данным источника УП в правоохранительных органах, задержанному 6 июня было сообщено о подозрении в самовольном оставлении воинской части или места службы, а также неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенных в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Также вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В свою очередь по сообщению же столичной полиции, дознаватели Шевченковского управления полиции расследуют уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины - побои и истязания. Подозрение в этом эпизоде мужчине еще не объявляли.

 

Темы: ТЦККиевскандалВоенное положение
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