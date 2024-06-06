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Опрос: киевлянам стала меньше нравиться деятельность Кличко как мэра

Анастасия ПроцЧетверг, 6 июня 2024, 17:28
Опрос: киевлянам стала меньше нравиться деятельность Кличко как мэра
мэр Киева Виталий Кличко. фото: Getty Images

По результатам опроса Социологической группы "Рейтинг" поддержка киевлянами Виталия Кличко упала за год. 21% опрошенных полностью не одобряет деятельность Кличко как мэра.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, проведенного с 13 апреля по 14 мая 2024 года

Детали: По результатам опроса, 21% киевлян недовольны действиями мэра города. 8 % наоборот, полностью одобряют деятельность Кличко.

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результаты опроса Социологической группы "Рейтинг"

Также, как свидетельствует инфографика, обнародованная социологами, 35% респондентов ответили, что "скорее одобряют" деятельность мэра, а 25% - "скорее не одобряют". 12% жителей столицы отметили, что им сложно ответить.

В общем, сравнивая результаты социологического опроса за 2023 и 2024 годы, поддержка киевлянами Виталия Кличко снизилась до коэффициента 1,3.

 
результаты опроса Социологической группы "Рейтинг"

Справочно: Опрос проводила Социологическая группа "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

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Исследование состоялось в 21 городе Украины (Киев и все областные центры, где ситуация с безопасностью позволяла провести исследование).

Опрос проходил с 13 апреля по 14 мая 2024 года с помощью face-to-face интервью дома у респондентов. Выборка состояла из 16,800 граждан в возрасте от 18 лет и старше. Полученные данные в каждом городе были взвешены по полу и возрасту.

Для обеспечения репрезентативности выборки, было опрошено по 800 респондентов в каждом городе независимо от численности населения. Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%.

Из-за разницы в количестве городов, участвовавших в опросе, а также изменения в составе населения в результате войны, сравнение тенденций следует трактовать с осторожностью.

Темы: опросКиевВиталий Кличко
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