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Сырский: Мы уменьшаем штат Генштаба и забираем несвойственные ему функции

Александр ШумилинЧетверг, 6 июня 2024, 17:58
Сырский: Мы уменьшаем штат Генштаба и забираем несвойственные ему функции
Фото: Генштаб

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский заявил, что сейчас продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба, что позволяет усиливать управление в районах боевых действий.

Источник: сообщение Генштаба ВСУ, где цитируется Сырский

Детали: Главнокомандующий рассказал, что в рамках реализации стратегии развития видов и отдельных родов войск до 2035 года совершенствуются структуры военного управления.

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Прямая речь: "Продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций. Благодаря этому уже усилены органы военного управления, осуществляющие командование войсками в районах боевых действий".

Темы: ГенштабСырский
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