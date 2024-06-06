Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский уже на церемонии ко Дню высадки в Нормандии, где его встретил Макрон

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловЧетверг, 6 июня 2024, 18:31
Зеленский уже на церемонии ко Дню высадки в Нормандии, где его встретил Макрон
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл на пляж Омаха-бич, где состоится церемония празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии. Супругов Зеленских встречал французский президент Эмманюэль Макрон вместе с женой Бриджит.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой Le Figaro

Детали: Как указано, присутствующие встретили украинского президента бурными аплодисментами.

Реклама:
 

Ожидается, что Зеленский в Нормандии проведет встречу с президентом США Джо Байденом.

На следующий день после торжественных мероприятий в Нормандии Зеленского ждут в Париже.

Зеленский встретится также с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню и они посетят предприятия оружейной группы KNDS под Парижем, где изготавливают артиллерийские боеприпасы.

ВИДЕО ДНЯ

В программе визита также выступление Зеленского за трибуной Национальной ассамблеи – нижней палаты парламента Франции, и переговоры с ее главой Яэль Брон-Пиве, которая в марте приезжала в Украину.

Также стало известно, что Зеленский примет участие в саммите G7 13-15 июня в Италии.

Темы: ЗеленскийМакронФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США сняли запрет на поставку оружия "Азову"

Зеленский прибыл в Германию

"Схемы" нашли у девушки заместителя генпрокурора Вербицкого имение за 48 млн гривен и Porsche

видеоBihus.Info: Суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека

Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Во вторник, 11 июня, графики отключений света будут действовать с 14:00 до 19:00

Все новости...
Зеленский
Зеленский прибыл во Францию, чтобы отметить годовщину высадки союзников в Нормандии
Зеленский обсудил с Сунаком Саммит мира и продолжение оборонного сотрудничества
Зеленский прибыл в Катар, который помогает возвращать украинских детей из РФ
Последние новости
06:27
В Пентагоне заявили, что помощь США позволила замедлить наступление РФ на Харьковщине
06:13
Чехия откроет культурный центр на Тайване
05:42
Россияне захватили Ивановское возле Часового Яра – DeepState
05:04
США сняли запрет на поставку оружия "Азову"
04:38
ISW: Россияне начали снова возить топливо по Крымскому мосту, который может быть поражен
04:05
Израиль объявил демарш послу Словении из-за признания Палестины
03:33
Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
03:18
Подполковнику в Австрии выписали штраф из-за слишком длинных волос
02:51
Сырский подробно обсудил с топ-военным НАТО ситуацию на поле боя
02:39
Совбез ООН поддержал план США о прекращении огня в Секторе Газы
Все новости...
Реклама:
Реклама: