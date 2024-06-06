Президент Латвии назвал составляющие полной победы Украины в войне

Президент Эдгарс Ринкевичс на форуме по безопасности Riga StratCom Dialogue в Риге заявил, что победа Украины в войне должна основываться на украинской "формуле мира", а также членстве страны в Европейском Союзе и НАТО.

Источник: Ринкевичс в ответ на вопрос главного редактора "Украинской правды" Севгиль Мусаевой, передает "Европейская правда"

Детали: Мусаева спросила президента Латвии, что именно он имеет в виду под победой Украины, о которой упоминал в своем выступлении на форуме.

Реклама:

Прямая речь: "У меня очень простой ответ на ваш вопрос. Мы поддерживаем "формулу мира" президента Зеленского. Это первое. Второе - Украина должна стать членом ЕС и членом НАТО. Вот что для нас будет означать полная победа Украины в этой войне".

Предистория:

Ранее "Европейская правда" сообщала, что западные партнеры Киева удивлены изменением позиции Украины, которая пошла на уступки относительно решения на предстоящем Саммите мира в Швейцарии.

В МИД опровергли уступки интересами Украины.

Подробнее читайте в статье Без мира и с компромиссами. Какие угрозы несет Украине саммит в Швейцарии и можно ли их избежать

ВИДЕО ДНЯ

Также смотрите видео Саммит мира: Есть решение. Документ об Украине, который примут на встрече с Зеленским в Швейцарии