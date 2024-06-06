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ООН избрала новых непостоянных членов, среди них Дания и Греция

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 6 июня 2024, 19:44
ООН избрала новых непостоянных членов, среди них Дания и Греция
Фото: Getty Images

Генеральная ассамблея ООН 6 июня избрала пятерых новых непостоянных членов Совета безопасности ООН, среди них оказались два европейских государства, Дания и Греция.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ООН

Детали: С 1 января 2025 года новыми непостоянными членами Совбеза на двухлетний срок станут Дания и Греция, а также Пакистан, Панама и Сомали.

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Эти страны набрали необходимые две трети голосов Генассамблеи и заменят Эквадор, Мальту, Мозамбик, Швейцарию и Японию, чей срок полномочий истекает в конце 2024-го.

Справчно: Совет безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов – Великобритании, Китая, России, Соединенных Штатов и Франции, – в дополнение к десяти непостоянным членам, которые работают по два года.

Непостоянные члены, в отличие от постоянных, не имеют права вето.

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Напомним: С начала 2024 года непостоянным членом Совбеза ООН является Словения

Темы: ООН
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