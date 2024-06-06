С 8 июня в Одесской области планируют открыть для посещения первые пляжи

В Одесской области с 8 июня планируют открыть для посещения первые пляжи, там идет проверка безопасности для людей.

Источник: глава ОВА Олег Кипер на брифинге, сообщает "Суспільне"

Детали: В частности, в Одессе предлагают открыть 20 пляжей, отметил председатель ОВА.

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Прямая речь: "Людей не сдержать. Они хотят отдыхать, оздоровление получать. Наш природный витамин, наше солнце, наше Черное море, наши пляжи сегодня не заменит, пожалуй, никакой комплекс витаминов, который бы мы ни предлагали. Поэтому мы стараемся как можно больше сделать открытых пляжей".

Детали: Людям также планируют разрешить отдыхать в лагуне в селе Приморское. По словам Кипера, также надеются открыть туристический маршрут по каналам в городе Вилково.

Прямая речь: "Там есть две предосторожности: первая – это, конечно, военная, вторая – там рядом граница с Румынией. И сегодня (6 июня, – ред.) с пограничниками уже получили даже разрешение по прохождению на лодках по каналам".

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Детали: Кипер добавил, что комиссии работают над вопросом эффективности установки в море сеток для опасных взрывных предметов. Владельцы пляжей предлагают привлечь человека, наблюдающего за приближением к побережью мин.

Прямая речь: "Те мины, которые мы видели в море, плавали на поверхности, это было у Измаила, это большие, военные их сразу засекают. Что касается малых, то в том году они приплыли из Херсона и Днепра, они где-то 10-15 см Под водой. Поэтому мы ставили сетки. Сейчас их нет, изучаем вопрос относительно их эффективности".