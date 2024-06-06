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Генштаб: Враг заметно активизировался на Времивском направлении

Татьяна ОлейникЧетверг, 6 июня 2024, 20:12
Генштаб: Враг заметно активизировался на Времивском направлении
Фото - 31 омбр

Генеральный штаб ВСУ отчитался о 69 российских атаках на фронте с начала суток 6 июня.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "На Харьковском направлении в течение дня враг применил уже 20 КАБов с территории РФ, в том числе из районов Белгорода и Шебекино Белгородской области. Под бомбардировки попали районы Волчанского, Нескучного и Белого Колодца. Штурмовые действия врага пока не отмечены.

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На Купянском направлении враг применил неуправляемые авиационные ракеты в районе Стельмаховки, продолжаются боевые действия в районе Мясожаровки.

По предварительной информации на Лиманском направлении враг за сегодняшний день потерял убитыми и ранеными 55 человек. Украинские защитники повредили по одной единице автотранспорта и ББМ. В общей сложности враг пытался атаковать на направлении девять раз".

Детали: На Северском направлении возросла активность россиян в Верхнекаменском районе. На Покровском направлении продолжаются восемь боев, в том числе в районе Прогресса. Направление остается одним из самых горячих, по данным Генштаба.

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Также в ведомстве пишут, что российские войска заметно активизировались на Времивском направлении: продолжаются бои в районах Урожайного и Старомайорского. Общее количество атак за сутки возросло до девяти.

Темы: Генштаббоевые действиявойна
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