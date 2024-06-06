ТОК-ШОУ УП: Энергетический кризис: чего ждать зимой. Повышение тарифов на свет - отстроит ли энергогенерацию?
Четверг, 6 июня 2024, 20:22
Сегодня в ток-шоу "Украинская правда":
- Говорим о ситуации с электроэнергией в Украине? Сколько электрогенерации уничтожено российскими атаками и как долго продлится ее восстановление?
- Сколько продлятся отключения света и чего ждать зимой?
- Сколько денег потратили на защиту энергетической инфраструктуры? Что удалось защитить, а что нет?
- Действительно ли поднятие тарифов на электроэнергию поможет восстановить поврежденные оккупантами объекты?
Гости студии:
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- Владимир Кудрицкий, председатель ПАО "Укрэнерго"
- Александр Харченко, директор Центра исследования энергетики
- Олег Симинский, народный депутат, фракция "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
ВИДЕО ДНЯ
- Инна Совсун, народный депутат, фракция "Голос"
- Андрей Коболев, бывший глава НАК "Нафтогаз Украины", соучредитель компании "Эней"
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