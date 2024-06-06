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Шольц назвал позорной для ультраправой партии АдГ похвалу Путина

Иванна Костина, Станислав ПогориловЧетверг, 6 июня 2024, 20:50
Шольц назвал позорной для ультраправой партии АдГ похвалу Путина
Олаф Шольц, фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц в Бундестаге в четверг назвал похвалу лидера России Владимира Путина в адрес "Альтернативы для Германии" (АдГ) позорной для этой ультраправой партии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DPA

Прямая речь: "Позорно, что вы (АдГ) получили такую похвалу от российского президента (Путина)".

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Детали: Шольц в нижней палате парламента Германии, после возгласов членов "АдГ" добавил: "Вы упорно работали над этим, и граждане будут знать, что с этим делать".

В среду Путин заявил, что будет "сотрудничать со всеми, кто хочет сотрудничать с Россией", в том числе с "АдГ", которая пострадала от ряда скандалов, связывающих ее ведущих кандидатов на выборах в Европарламент, которые состоятся на этой неделе, с Москвой.

На пресс-конференции в Санкт-Петербурге с участием ведущих международных информационных агентств, включая DPA, Путин заявил, что не видит "признаков неонацизма в действиях „АдГ".

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"Мы не видим ничего, что вызвало бы у нас беспокойство", – добавил он, отвечая на вопрос об антиконституционных тенденциях партии.

Хотя Россия и "АдГ" не поддерживают "системных отношений", Москва поддержит любого, кто выступает за нормальные связи с Россией, сказал Путин.

Что предшествовало:

  • Правопопулистская партия "АдГ" долгое время наращивала популярность на фоне разочарования немцев их правительством. Но сейчас ее рейтинг самый низкий за последние 11 месяцев под давлением скандалов, связанных с резкой антимиграционной позицией партии и вероятной причастностью ее членов к шпионажу в пользу России и Китая.
  • Социал-демократическая партия канцлера ФРГ Олафа Шольца уже обгоняет по популярности "Альтернативу для Германии".
  • Ранее ультраправая группа Европарламента "Идентичность и демократия" решила исключить девять евродепутатов от "Альтернативы для Германии" из своего состава.

Темы: ШольцПутин
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