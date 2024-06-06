Шольц назвал позорной для ультраправой партии АдГ похвалу Путина
Канцлер Германии Олаф Шольц в Бундестаге в четверг назвал похвалу лидера России Владимира Путина в адрес "Альтернативы для Германии" (АдГ) позорной для этой ультраправой партии.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DPA
Прямая речь: "Позорно, что вы (АдГ) получили такую похвалу от российского президента (Путина)".
Детали: Шольц в нижней палате парламента Германии, после возгласов членов "АдГ" добавил: "Вы упорно работали над этим, и граждане будут знать, что с этим делать".
В среду Путин заявил, что будет "сотрудничать со всеми, кто хочет сотрудничать с Россией", в том числе с "АдГ", которая пострадала от ряда скандалов, связывающих ее ведущих кандидатов на выборах в Европарламент, которые состоятся на этой неделе, с Москвой.
На пресс-конференции в Санкт-Петербурге с участием ведущих международных информационных агентств, включая DPA, Путин заявил, что не видит "признаков неонацизма в действиях „АдГ".
"Мы не видим ничего, что вызвало бы у нас беспокойство", – добавил он, отвечая на вопрос об антиконституционных тенденциях партии.
Хотя Россия и "АдГ" не поддерживают "системных отношений", Москва поддержит любого, кто выступает за нормальные связи с Россией, сказал Путин.
Что предшествовало:
- Правопопулистская партия "АдГ" долгое время наращивала популярность на фоне разочарования немцев их правительством. Но сейчас ее рейтинг самый низкий за последние 11 месяцев под давлением скандалов, связанных с резкой антимиграционной позицией партии и вероятной причастностью ее членов к шпионажу в пользу России и Китая.
- Социал-демократическая партия канцлера ФРГ Олафа Шольца уже обгоняет по популярности "Альтернативу для Германии".
- Ранее ультраправая группа Европарламента "Идентичность и демократия" решила исключить девять евродепутатов от "Альтернативы для Германии" из своего состава.