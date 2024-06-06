МИД Польши требует в Беларуси выдать убийцу польского пограничника

Временный поверенный в делах Беларуси Алексей Понкратенко был вызван в МИД Польши после смерти раненого на границе с Беларусью пограничника.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление польского внешнеполитического ведомства

Детали: Во врученной ему ноте протеста Польша решительно требует прекратить провокации на польско-белорусской границе и организацию миграционных потоков.

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"Учитывая то, что преступление произошло на польской стороне границы, а также в связи с расследованием, которое проводит прокуратура, МИД также требует идентификации и выдачи подозреваемого в убийстве польского гражданина", – говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский прокомментировал последние события на митинге "Гражданской коалиции" в Познани.

"Это был действительно несчастливый день, погиб польский солдат. Слова солдатской присяги защищать свою родину были, к сожалению, выполнены, отдав за нее свою кровь и жизнь", – сказал он.

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По его словам, "когда кто-то пробивается с ножом через забор через государственную границу, ударяет функционера польского государства, пограничника, солдата, то это не беженец, а обычный бандит".

"Мы требуем от белорусских властей установить личность этого убийцы и передать его польским властям в рамках расследования, которое уже ведет наше Министерство юстиции", – сообщил Сикорский.

Ранее в четверг стало известно, что в Польше умер пограничник, который получил ножевое ранение в районе села Дубичи Церковные, когда мигранты пытались прорваться с территории Беларуси.

28 мая в районе пограничной заставы в селе Дубичи Церковни группа из около 50 иностранцев бросала в сторону польских патрулей ветки и камни. Во время попытки мигрантов силой пересечь границу один из них нанес ножевое ранение польскому военному.

После этого премьер Польши Дональд Туск анонсировал ограничение доступа к пограничной зоне.