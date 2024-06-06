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Макрон об ударах по России: Предел устанавливается тем, что делают россияне

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 6 июня 2024, 22:32

Французский президент Эмманюэль Макрон подтвердил, что Украина имеет право наносить удары французским оружием по территории России.

Источник: Макрон в совместном интервью телеканалам BFMTV и TF1 вечером 6 июня, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос о своих предыдущих комментариях о возможности того, что Украина может атаковать россиян на своей территории французским оружием, президент Франции заявил, что речь не идет об ударах по гражданскому населению.

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"Предел устанавливается тем, что делают россияне", – подчеркнул Макрон.

Он добавил, что Париж никогда не шел на эскалацию и "это не мы напали на Украину".

"С первого дня россияне угрожали (нам. – Ред.). Главное, что мы не виноваты. Но мы настроены так, что можем справиться с любым риском. Мы готовы к этому", – заверил французский президент, комментируя угрозы Москвы.

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На прошлой неделе Украина подтвердила ограниченное разрешение на удары по РФ американским оружием, впоследствии свое разрешение подтвердили и другие западные государства.

Белый дом уточнил, что разрешение США на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области, но не охватывает дальнобойные ракеты ATACMS.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.

Темы: МакронФранциявойна
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