Одессу атаковали "Шахеды": в городе прогремели взрывы

В ночь на пятницу во время атаки российских "Шахедов" в Одессе прогремели взрывы.

Источник: городской голова Одессы Геннадий Труханов в Telegram

Детали: Труханов сначала написал о взрывах в городе, затем отметил, что под угрозой центр Одессы и Пересыпский район.

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Он также сообщил, что наши защитники ведут боевую работу.

Что предшествовало: