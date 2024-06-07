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Одессу атаковали "Шахеды": в городе прогремели взрывы

Алена ИвашкивПятница, 7 июня 2024, 00:20
Одессу атаковали Шахеды: в городе прогремели взрывы
фото: Getty Images

В ночь на пятницу во время атаки российских "Шахедов" в Одессе прогремели взрывы.

Источник: городской голова Одессы Геннадий Труханов в Telegram

Детали: Труханов сначала написал о взрывах в городе, затем отметил, что под угрозой центр Одессы и Пересыпский район.

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Он также сообщил, что наши защитники ведут боевую работу.

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Темы: Одессавзрыв
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