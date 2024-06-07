Одессу атаковали "Шахеды": в городе прогремели взрывы
Пятница, 7 июня 2024, 00:20
В ночь на пятницу во время атаки российских "Шахедов" в Одессе прогремели взрывы.
Источник: городской голова Одессы Геннадий Труханов в Telegram
Детали: Труханов сначала написал о взрывах в городе, затем отметил, что под угрозой центр Одессы и Пересыпский район.
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Он также сообщил, что наши защитники ведут боевую работу.
Что предшествовало:
- Вечером 6 июня русские войска запустили с юга Украины несколько групп ударных беспилотников.