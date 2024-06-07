Высокий суд Лондона решил, что авиационные споры будут рассматриваться в Украине, а не в Британии
В четверг Высокий суд Лондона постановил, что судебный спор между страховщиками и лизинговыми компаниями относительно самолетов, которые застряли в Украине, должен рассматриваться в Украине, а не в Лондоне.
Источник: Reuters
Детали: Лизинговые компании, в том числе ирландская AerCap, преследуют страховщиков после вторжения России в Украину в 2022 году, поскольку десятки самолетов застряли в Украине.
Судья Эндрю Хеншоу в решении по шести отдельным искам постановил, что рассмотрение дел в Лондоне должно быть приостановлено из-за "положений об исключительной юрисдикции", которые требуют, чтобы споры рассматривались в Украине.
Истцы утверждали, что дела должны рассматриваться в Лондоне, в частности, потому, что война, которая продолжается в Украине, очень затрудняет справедливое судебное разбирательство.
Однако в своем решении судья Хеншоу отметил, что "доказательства влияния войны на судебную систему ... не указывают на то, что война может привести к значительным задержкам или другим проблемам в эффективном рассмотрении этих исков в судах Украины".
В марте Высокий суд постановил, что отдельный иск стоимостью 10 миллиардов долларов относительно более 200 самолетов, которые застряли в России, должен рассматриваться в Лондоне, а не в Москве.
Напомним:
- 19 декабря 2023 года, около 9 утра, из Международного аэропорта "Борисполь" был выполнен технический перегон Boeing 777-300. рейс был выполнен по запросу Skyline Express.
- Это был четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта "Борисполь" с начала войны при закрытии воздушного пространства.