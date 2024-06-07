Высокий суд Лондона решил, что авиационные споры будут рассматриваться в Украине, а не в Британии

В четверг Высокий суд Лондона постановил, что судебный спор между страховщиками и лизинговыми компаниями относительно самолетов, которые застряли в Украине, должен рассматриваться в Украине, а не в Лондоне.

Источник: Reuters

Детали: Лизинговые компании, в том числе ирландская AerCap, преследуют страховщиков после вторжения России в Украину в 2022 году, поскольку десятки самолетов застряли в Украине.

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Судья Эндрю Хеншоу в решении по шести отдельным искам постановил, что рассмотрение дел в Лондоне должно быть приостановлено из-за "положений об исключительной юрисдикции", которые требуют, чтобы споры рассматривались в Украине.

Истцы утверждали, что дела должны рассматриваться в Лондоне, в частности, потому, что война, которая продолжается в Украине, очень затрудняет справедливое судебное разбирательство.

Однако в своем решении судья Хеншоу отметил, что "доказательства влияния войны на судебную систему ... не указывают на то, что война может привести к значительным задержкам или другим проблемам в эффективном рассмотрении этих исков в судах Украины".

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В марте Высокий суд постановил, что отдельный иск стоимостью 10 миллиардов долларов относительно более 200 самолетов, которые застряли в России, должен рассматриваться в Лондоне, а не в Москве.

Напомним: