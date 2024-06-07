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Высокий суд Лондона решил, что авиационные споры будут рассматриваться в Украине, а не в Британии

Алена ИвашкивПятница, 7 июня 2024, 01:57
Высокий суд Лондона решил, что авиационные споры будут рассматриваться в Украине, а не в Британии
фото иллюстративное: УП

В четверг Высокий суд Лондона постановил, что судебный спор между страховщиками и лизинговыми компаниями относительно самолетов, которые застряли в Украине, должен рассматриваться в Украине, а не в Лондоне.

Источник: Reuters

Детали: Лизинговые компании, в том числе ирландская AerCap, преследуют страховщиков после вторжения России в Украину в 2022 году, поскольку десятки самолетов застряли в Украине.

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Судья Эндрю Хеншоу в решении по шести отдельным искам постановил, что рассмотрение дел в Лондоне должно быть приостановлено из-за "положений об исключительной юрисдикции", которые требуют, чтобы споры рассматривались в Украине.

Истцы утверждали, что дела должны рассматриваться в Лондоне, в частности, потому, что война, которая продолжается в Украине, очень затрудняет справедливое судебное разбирательство.

Однако в своем решении судья Хеншоу отметил, что "доказательства влияния войны на судебную систему ... не указывают на то, что война может привести к значительным задержкам или другим проблемам в эффективном рассмотрении этих исков в судах Украины".

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В марте Высокий суд постановил, что отдельный иск стоимостью 10 миллиардов долларов относительно более 200 самолетов, которые застряли в России, должен рассматриваться в Лондоне, а не в Москве.

Напомним:

  • 19 декабря 2023 года, около 9 утра, из Международного аэропорта "Борисполь" был выполнен технический перегон Boeing 777-300. рейс был выполнен по запросу Skyline Express.
  • Это был четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта "Борисполь" с начала войны при закрытии воздушного пространства.

Темы: авиасуд
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