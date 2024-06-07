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Самые активные захватчики на Покровском направлении: 28 атак за сутки

Алена ИвашкивПятница, 7 июня 2024, 02:32
Самые активные захватчики на Покровском направлении: 28 атак за сутки
фото: Генштаб ВСУ

За сутки на фронте произошло 73 боевых столкновения, из них 28 пришлись на Покровское направление.

Источник: сводка Генштаба ВСУ за 6 июня по состоянию на 22.30

Дословно: "В настоящее время произошло 73 боевых столкновения. За текущие сутки российские оккупанты нанесли по территории Украины один ракетный удар с применением двух ракет и 35 авиационных ударов 58-ми КАБами, применили 477 дронов-камикадзе. Враг совершил почти 2734 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения".

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Детали: На Харьковском направлении российский агрессор активных наступательных действий не проводил, пытается вытеснить наши подразделения, нанося интенсивное огневое воздействие. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении российские оккупанты в течение дня пытаются продвинуться к нашим позициям в районах Дружелюбовки и Петропавловки. Три атаки противника отражены Силами обороны.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз в районах Невского, Серебрянского леса, Тернов и Мясожаровки. Потерь территорий и позиций не допущено.

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На Северском направлении враг пять раз пытался прорвать нашу оборону в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Успеха не имел. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении активность российских захватчиков ограничилась пятью боевыми столкновениями. Четыре атаки в районах Ивановского, Клещеевки и Калиновки успешно отражены нашими защитниками. Ситуация напряженная, продолжается бой в районе Калиновки.

Наибольшую активность враг проявил сегодня на Покровском направлении. Всего с начала суток оккупанты 28 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки Первой, Сокола, Евгеновки, Калинового, Новоалександровки, Яснобродовки, Новопокровского и Прогресса. Сейчас 22 атаки врага отбиты, шесть боестолкновений продолжаются. Наши защитники принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника в глубь украинской территории.

На Кураховском направлении враг пять раз атаковал наши позиции в районах Парасковиевки и Красногоровки. Успеха не имели. Ситуация под контролем Сил обороны.

Девять раз оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Времовском направлении в районах Старомайорского, Урожайного и Новодаровки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, под контролем Сил обороны, потерь позиций и территорий не допущено.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по четырем районам сосредоточения личного состава, одному району скопления вооружения и военной техники, одному средству ПВО и одному РЛС оккупантов.

Темы: войнаГенштаб
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