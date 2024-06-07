Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине масштабная воздушная тревога из-за ракетной атаки

Алена ИвашкивПятница, 7 июня 2024, 03:04
В Украине масштабная воздушная тревога из-за ракетной атаки
фото иллюстративное: Getty Images

В ночь на пятницу по всей стране, кроме западных областей, была объявлена воздушная тревога из-за вероятных пусков крылатых ракет.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Карта воздушных тревог

Детали: Также враг активно атакует беспилотниками.

Реклама:
Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua

Из акватории Черного моря запустил новую группу в направлении Одессы.

В 3.30 тревога распространилась по всей стране.

Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: воздушная тревогаракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Швейцарии стартует двухдневный Саммит мира

фотоЗа более чем трое суток потушили пожар на Киевщине

Китай в ООН призвал Украину и Россию "пойти навстречу друг другу"

Послы ЕС согласовали рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы

На следующей неделе ситуация в энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой "Укрэнерго"

Зеленский прибыл на саммит мира в Швейцарию

Все новости...
воздушная тревога
В нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные дроны
На юге Украины зафиксировали российские беспилотники
Носитель "Кинжала" снова тревожил всю Украину
Последние новости
10:00
ЕВРО-2024Испания сыграет с Хорватией, Италия встретится с Албанией: расписание матчей второго дня Евро-2024
09:59
видеоАндрющенко: Россияне укрепляют трассу Мариуполь - Донецк
09:40
США заявили об уничтожении нескольких морских дронов и радаров хуситов
09:27
По всей Украине была воздушная тревога из-за МиГ
09:16
ФутболТренер Хуста рассказал, чем завершилась история с мобилизованным футболистом
09:08
В Швейцарии стартует двухдневный Саммит мира
08:44
фотоРФ на Харьковщине убила и ранила еще нескольких гражданских
08:24
фотоЗа более чем трое суток потушили пожар на Киевщине
07:42
Генштаб: За сутки ВСУ обезвредили 1090 оккупантов, уничтожили 20 танков и 37 артсистем
07:30
Reuters: Без поддержки союзников Москвы влияние Саммита мира будет ограниченным
Все новости...
Реклама:
Реклама: