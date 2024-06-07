В Украине масштабная воздушная тревога из-за ракетной атаки
Пятница, 7 июня 2024, 03:04
В ночь на пятницу по всей стране, кроме западных областей, была объявлена воздушная тревога из-за вероятных пусков крылатых ракет.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Карта воздушных тревог
Детали: Также враг активно атакует беспилотниками.
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Из акватории Черного моря запустил новую группу в направлении Одессы.
В 3.30 тревога распространилась по всей стране.
Напомним:
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- Поздно вечером 6 июня Воздушные силы сообщили о вылете четырех российских стратегических бомбардировщиков, впоследствии военные зафиксировали вероятные пуски крылатых ракет.
- Вечером 6 июня русские войска запустили с юга Украины несколько групп ударных беспилотников.