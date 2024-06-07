СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
Пятница, 7 июня 2024, 04:34
В ночь на пятницу во время ракетной атаки в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.
Источник: "Суспільне"
Детали: В области продолжается воздушная тревога.
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В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной атаке. Жителей Староконстантинова просили находиться в укрытии.
Напомним:
- Поздно вечером 6 июня Воздушные силы сообщили о вылете четырех российских стратегических бомбардировщиков, впоследствии военные зафиксировали вероятные пуски крылатых ракет.
- Вечером 6 июня русские войска запустили с юга Украины несколько групп ударных беспилотников.