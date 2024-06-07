СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы

В ночь на пятницу во время ракетной атаки в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.

Источник: "Суспільне"

Детали: В области продолжается воздушная тревога.

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В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной атаке. Жителей Староконстантинова просили находиться в укрытии.

Напомним: