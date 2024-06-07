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На следующей неделе Зеленский выступит в Бундестаге

Алена ИвашкивПятница, 7 июня 2024, 06:34
На следующей неделе Зеленский выступит в Бундестаге
Пленарное заседание немецкого Бундестага, фото: Getty Images

На следующей неделе президент Владимир Зеленский прибудет с визитом в Германию. Во вторник и среду в Берлине состоится конференция по вопросам восстановления Украины.

Источник: немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung

Детали: Во вторник Зеленский отправится в Берлин, где, как ожидается, выступит с речью в Бундестаге. 

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Конференция по вопросам восстановления Украины, организованная Федеральным министерством иностранных дел Германии, состоится во вторник и среду на следующей неделе. 

Немецкое издание подчеркнуло, что хотя это будет не первый визит Зеленского в Берлин с начала войны, он впервые лично выступит в Бундестаге. Для этого депутаты должны были бы собраться на специальное заседание.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 6 июня Зеленский вместе с женой Еленой прибыл на пляж Омаха-бич, где состоится церемония празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии.
  • 7 июня Зеленского ждут в Париже.
  • Зеленский встретится также с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню и они посетят предприятия оружейной группы KNDS под Парижем, где изготавливают артиллерийские боеприпасы.
  • В программе визита также выступление Зеленского за трибуной Национальной ассамблеи – нижней палаты парламента Франции, и переговоры с ее главой Яэль Брон-Пиве, которая в марте приезжала в Украину.
  • Также стало известно, что Зеленский примет участие в саммите G7 13-15 июня в Италии.

Темы: ЗеленскийГермания
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