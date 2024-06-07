На следующей неделе Зеленский выступит в Бундестаге

На следующей неделе президент Владимир Зеленский прибудет с визитом в Германию. Во вторник и среду в Берлине состоится конференция по вопросам восстановления Украины.

Источник: немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung

Детали: Во вторник Зеленский отправится в Берлин, где, как ожидается, выступит с речью в Бундестаге.

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Конференция по вопросам восстановления Украины, организованная Федеральным министерством иностранных дел Германии, состоится во вторник и среду на следующей неделе.

Немецкое издание подчеркнуло, что хотя это будет не первый визит Зеленского в Берлин с начала войны, он впервые лично выступит в Бундестаге. Для этого депутаты должны были бы собраться на специальное заседание.

Напомним:

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