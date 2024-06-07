Генштаб обновил данные о потерях РФ: еще минус 1 080 оккупантов за сутки
Пятница, 7 июня 2024, 08:04
Потери России в захватнической войне против Украины продолжают расти− только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 080 захватчиков и уничтожили 64 вражеские артиллерийские системы.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.06.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 516 080 (+1 080) человек,
- танков − 7 834 (+6) ед,
- боевых бронированных машин − 15 096 (+20) ед,
- артиллерийских систем − 13 497 (+64) ед,
- РСЗО − 1 095 (+0) ед,
- средств ПВО − 833 (+2) ед,
- самолетов − 357 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 886 (+40) ед,
- крылатых ракет − 2 270 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+1) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 18 416 (+56) ед,
- специальной техники − 2 238 (+8) ед.
Данные уточняются.