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Генштаб обновил данные о потерях РФ: еще минус 1 080 оккупантов за сутки

Ирина БалачукПятница, 7 июня 2024, 08:04
Генштаб обновил данные о потерях РФ: еще минус 1 080 оккупантов за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Потери России в захватнической войне против Украины продолжают расти− только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 080 захватчиков и уничтожили 64 вражеские артиллерийские системы.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.06.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 516 080 (+1 080) человек,
  • танков − 7 834 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 096 (+20) ед,
  • артиллерийских систем − 13 497 (+64) ед,
  • РСЗО − 1 095 (+0) ед,
  • средств ПВО − 833 (+2) ед,
  • самолетов − 357 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 886 (+40) ед,
  • крылатых ракет − 2 270 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+1) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 18 416 (+56) ед,
  • специальной техники − 2 238 (+8) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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