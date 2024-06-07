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Россияне атаковали Никополь дронами и артиллерией: в городе пожары, есть пострадавшие

Станислав ПогориловПятница, 7 июня 2024, 08:18
Россияне атаковали Никополь дронами и артиллерией: в городе пожары, есть пострадавшие
Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска продолжают огневой террор Никополю Днепропетровской области - с вечера по городу била артиллерия и атаковали беспилотники, пострадали 2 женщины.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, ГСЧС

Прямая речь: "Не прекращаются атаки на Никопольщину. Враг применяет и артиллерию, и дроны-камикадзе. С вечера больше всего страдал сам Никополь".

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Детали: По его словам, в результате ударов пострадали две женщины - 70 и 61 лет, они будут лечиться амбулаторно.

 

Также в городе произошли пожары. Повреждены с полтора десятка частных домов, гараж. Разрушены 2 хозяйственные постройки и 10 - изуродованы. Уничтожены или побиты несколько авто. Кроме того, задело линии электропередач.

 

Поцелили россияне и по Мировской и Марганецкой громадам. Там люди уцелели.

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Лысак напомнил, что ночью защитники уничтожили над областью 3 "Шахеда". Два в Днепровском и еще один - в Криворожском районе.

Дополнено. Спасатели позже уточнили, что в частном жилом секторе города горел дом, два гаража и автомобиль. Общая площадь пожара составила 120 кв.м. Спасатели ликвидировали возгорание.

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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