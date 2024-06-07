Россияне атаковали Никополь дронами и артиллерией: в городе пожары, есть пострадавшие

Российские войска продолжают огневой террор Никополю Днепропетровской области - с вечера по городу била артиллерия и атаковали беспилотники, пострадали 2 женщины.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, ГСЧС

Прямая речь: "Не прекращаются атаки на Никопольщину. Враг применяет и артиллерию, и дроны-камикадзе. С вечера больше всего страдал сам Никополь".

Реклама:

Детали: По его словам, в результате ударов пострадали две женщины - 70 и 61 лет, они будут лечиться амбулаторно.

Также в городе произошли пожары. Повреждены с полтора десятка частных домов, гараж. Разрушены 2 хозяйственные постройки и 10 - изуродованы. Уничтожены или побиты несколько авто. Кроме того, задело линии электропередач.

Поцелили россияне и по Мировской и Марганецкой громадам. Там люди уцелели.

ВИДЕО ДНЯ

Лысак напомнил, что ночью защитники уничтожили над областью 3 "Шахеда". Два в Днепровском и еще один - в Криворожском районе.

Дополнено. Спасатели позже уточнили, что в частном жилом секторе города горел дом, два гаража и автомобиль. Общая площадь пожара составила 120 кв.м. Спасатели ликвидировали возгорание.