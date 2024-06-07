Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

На Киевщине до сих пор тушат пожар после российских ударов: привлекли робота и пожарный поезд

Ирина БалачукПятница, 7 июня 2024, 08:36
На Киевщине до сих пор тушат пожар после российских ударов: привлекли робота и пожарный поезд
Фото ГСЧС

По состоянию на 8:30 утра в Киевской области продолжается тушение пожара на промышленном объекте − возгорание возникло в результате российских ударов.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "В Киевской области продолжается ликвидация пожара, возникшего в результате вражеских обстрелов. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, привлечены робот для тушения пожара, пожарный поезд". 

Реклама:
 
Фото ГСЧС

ГСЧС не сообщает о масштабе пожара, но на фото видны столбы черного дыма и разрушения.

 
фото ГСЧС
 
фото ГСЧС

О пожаре на промышленном объекте Киевская ОВА сообщила около 6 утра.

 
Фото ГСЧС

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Киевская областьпожарракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны выбили россиян с позиций в Серебрянском лесничестве

видеоПрокопенко поблагодарил США: "Азов" станет смертоносным оружием для врагов

В Швейцарии стартует двухдневный Саммит мира

фотоЗа более чем трое суток потушили пожар на Киевщине

Китай в ООН призвал Украину и Россию "пойти навстречу друг другу"

Послы ЕС согласовали рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы

Все новости...
Киевская область
Из-за российской атаки в Киевской области горит промышленный объект
Поврежденный ударами РФ лицей в Бородянке отремонтировали с ущербом в более чем 4 млн
В Киеве проведут военные учения: будут перемещать тяжелую технику и личный состав
Последние новости
16:38
Коммюнике Саммита мира готово и будет открыто к присоединению – Ермак
16:27
Ученые обнаружили иммунный биомаркер, помогающий выявить рак яичников за годы до появления симптомов
16:25
Принцесса Кейт впервые появилась на публике после начала лечения от рака
16:21
видеоВ Саратове горит газохранилище
16:15
Боррель о требованиях Путина: Агрессор не может диктовать условия прекращения огня
15:59
МОК допустил 25 "нейтральных" спортсменов из России и Беларуси на Олимпийские игры-2024
15:48
Силы обороны выбили россиян с позиций в Серебрянском лесничестве
15:37
евро-2024Определились арбитры матча Румыния - Украина
15:28
Британия, Германия и Франция осудили наращивание ядерной программы Ирана
15:14
Мужчины едят больше мяса, чем женщины, особенно в более развитых странах – исследование
Все новости...
Реклама:
Реклама: