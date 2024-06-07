На Киевщине до сих пор тушат пожар после российских ударов: привлекли робота и пожарный поезд

По состоянию на 8:30 утра в Киевской области продолжается тушение пожара на промышленном объекте − возгорание возникло в результате российских ударов.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "В Киевской области продолжается ликвидация пожара, возникшего в результате вражеских обстрелов. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, привлечены робот для тушения пожара, пожарный поезд".

Реклама:

Фото ГСЧС

ГСЧС не сообщает о масштабе пожара, но на фото видны столбы черного дыма и разрушения.

фото ГСЧС

фото ГСЧС

О пожаре на промышленном объекте Киевская ОВА сообщила около 6 утра.

Фото ГСЧС

Предыстория: