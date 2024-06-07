На Киевщине до сих пор тушат пожар после российских ударов: привлекли робота и пожарный поезд
Пятница, 7 июня 2024, 08:36
По состоянию на 8:30 утра в Киевской области продолжается тушение пожара на промышленном объекте − возгорание возникло в результате российских ударов.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно ГСЧС: "В Киевской области продолжается ликвидация пожара, возникшего в результате вражеских обстрелов. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, привлечены робот для тушения пожара, пожарный поезд".
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ГСЧС не сообщает о масштабе пожара, но на фото видны столбы черного дыма и разрушения.
О пожаре на промышленном объекте Киевская ОВА сообщила около 6 утра.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью 7 июня Россия нанесла очередной комбинированный удар по территории Украины.
- В Киевской области вспыхнул пожар на промышленном предприятии.
- Воздушные силы ВСУ сообщили, что вВ ночь на 7 июня российские оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры Украины 5 крылатыми ракетами и 53 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136"; все ракеты и 48 дронов удалось уничтожить.