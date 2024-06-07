Байден во Франции объявит о пакете военной помощи Украине на $225 млн - AP

Президент США Джо Байден встретится в пятницу, 7 июня со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже, где, как ожидается, объявит о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $225 млн.

Источник: Associated Press со ссылкой на информированные источники, передает "Европейская правда"

Детали: По словам источников, новое вооружение среди прочего включает боеприпасы для ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды и минометные системы.

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Кроме того, говорят собеседники агентства, в пакет войдут ракеты для противовоздушной обороны, зенитные ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4, 155-мм гаубицы, бронемашины, прицепы, патрульные катера, строительные материалы и широкий спектр других запасных частей и оборудования.

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