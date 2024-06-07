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ВМС ВСУ провели учения в Черном море

Валентина РоманенкоПятница, 7 июня 2024, 09:31
ВМС ВСУ провели учения в Черном море
скриншот

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины провели учения в Черном море.

Источник: пресс-служба ВМС ВСУ

Дословно: "Действия десантирования, маневрирование и высадка личного состава на необорудованное побережье - основные элементы учений, которые на днях проходили в определенном участке Черного моря".

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Детали: Сообщается, что группа десанта в боевой выкладке передислоцировались с одного побережья на другое, выполняя маневрирование и избегая вражеских обстрелов, параллельно осуществляя обход потенциально опасных участков.

Катера и их экипажи отрабатывали перегруппировку, приемы сложного маневрирования, совместные действия в море. В финале - морские пехотинцы совершили высадку на необорудованное побережье, чтобы выполнить поставленную задачу.

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Дополнительно: По данным ВМС ВСУ, по состоянию на 06:30 7 июня 2024 года: в Черном море находится 1 вражеский корабль, в Азовском море - 10 кораблей противника, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Темы: Черное морефлотвойна
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