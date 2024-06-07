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В США говорят, что поощряют Китай присоединиться к Саммиту мира

Ирина Балачук, Андрей СинявскийПятница, 7 июня 2024, 10:14
В США говорят, что поощряют Китай присоединиться к Саммиту мира
Фото pixabay.com

Госдеп США заявляет, что Америка поощряет Китай принять участие в Саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинге спикера Госдепа США Мэтью Миллера

Прямая речь Миллера: "Мы, безусловно, поощряем Китай принять участие в этом саммите. Они участвовали в предыдущих его версиях. Мы считали, что их присутствие было полезным. Мы считаем, что их присутствие было бы полезным и здесь".

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Детали: Он также добавил, что Китай должен усилить давление на компании, которые, по мнению Вашингтона, помогают российскому оборонно-промышленному комплексу. Миллер убежден, что это было бы "еще более полезным".

Предыстория:

  • Ранее, комментируя отказ Китая участвовать в саммите, в Госдепе США заявили, что КНР могла бы сыграть полезную дипломатическую роль в решении этого конфликта, если бы хотела.
  • Министерство иностранных дел Китая заявило, что Глобальный саммит мира в Швейцарии не соответствует всем критериям, которые для подобных площадок выдвигает Пекин, из-за чего он там "вряд ли" будет представлен.
  • Президент Владимир Зеленский обвинил Пекин в сотрудничестве с Москвой с целью срыва Саммита мира после официального сигнала Китая о неучастии во встрече в Швейцарии.
  • В то же время в украинском МИД отрицают уступки интересами страны в проекте решения Саммита мира, который состоится на следующей неделе в Швейцарии.

Подробнее читайте в статье Без мира и с компромиссами. Какие угрозы несет Украине саммит в Швейцарии и можно ли их избежать

Темы: СШАКитаймир
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