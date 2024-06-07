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ГУР: Спецслужбы России готовят ИПСО против украинской разведки за $15 млн

Валентина РоманенкоПятница, 7 июня 2024, 10:45
ГУР: Спецслужбы России готовят ИПСО против украинской разведки за $15 млн
иллюстрация ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что российские спецслужбы готовят очередную информационно-психологическую операцию, направленную на дискредитацию военного руководства нашего государства, в частности против военной разведки.

Источник: пресс-служба ГУР МОУ

Дословно: "На реализацию новой масштабной кампании против Украины россияне выделили 15 миллионов долларов. Агентура российских чекистов уже получила указания организовать оплачиваемое изготовление и распространение в медиапространстве Украины и западных государств соответствующих материалов.

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Речь идет о ряде статей и "фильмов", в которых, в частности, планируют раскрыть данные сотрудников ГУР МО Украины, задействованных в координации боевой работы специальных подразделений Сил безопасности и обороны Украины".

Детали: По словам украинских разведчиков, целью очередной информационной атаки России является:

  • дискредитация украинских боевых спецподразделений, их офицеров и сотрудников;
  • блокирование работы ведомств, которые разрабатывают и выполняют боевые и специальные задачи против Москвы;
  • создание в Украине еще одного фактора общественного напряжения.

Темы: ГУРвойнапропагандаРосcия
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