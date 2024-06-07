В Хмельницкой области разоблачили депутата и ее детей, которые "сливали" разведданные ФСБ

Служба безопасности в Хмельницкой области задержала депутата местного совета, которая работала на ФСБ и завербовала своих детей - 42-летнего сына и 37-летнюю дочь. Вместе они передавали оккупантам информацию об украинских военных.

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины

Дословно ОГП: "По данным следствия, в феврале 2024 года депутат одного из сельских советов установила связь через мессенджер Telegram и запрещенную в Украине соцсеть "Одноклассники" с представителем ФСБ РФ. Ей предложили за денежное вознаграждение собирать данные о местах дислокации военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Женщина согласилась и привлекла к деятельности в пользу врага своих сына и дочь".

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ФОТО: ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Сообщается, что по указанию оккупантов злоумышленники пытались выявить пункты базирования и маршруты движения мобильных огневых групп ПВО, которые обороняют регион.

Также семья выполнила ряд поручений куратора из ФСБ РФ: собрали сведения о подъездных дорогах к воинской части, периметр территории, местоположение контрольно-пропускных пунктов, системы наблюдения, размещения постов, а также расположение мест для парковки личного транспорта военнослужащих.

фото: СБУ

Чтобы получить эту информацию, вражеские агенты под видом семейных поездок объезжали территорию области на авто. Во время таких поездок они скрыто фотографировали "нужные" объекты и делали соответствующие отметки на картах Google. Затем эти данные депутат обобщала и в форме "отчета" отправляла своему куратору из ФСБ. За такую "услугу" семья получала денежное вознаграждение, которое поступало на банковскую карточку дочери чиновницы.

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Отмечается, что Служба безопасности разоблачила вражеских приспешников еще "на горячем", когда они шпионили за огневыми группами противовоздушной обороны. Сейчас всем трем членам семьи избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.