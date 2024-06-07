Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

На Харьковском направлении оккупанты неактивны, перегруппировываются – Генштаб  

Александр ШумилинПятница, 7 июня 2024, 11:35
На Харьковском направлении оккупанты неактивны, перегруппировываются – Генштаб  
Фото: Getty Images

С начала суток, 7 июня, произошло 24 боевых столкновений с российскими войсками. За сутки 6 июня таких столкновений было 90.

Источник: сообщение Генштаба ВСУ

Дословно: "За прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений... С начала этих суток уже произошло 24 боевых столкновений. Захватчики совершили два авиационных удара с применением пяти КАБов, более 460 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

Реклама:

На Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Осуществляет перегруппировку войск". 

Детали: Генштаб также сообщил, что на Купянском направлении ситуация напряженная. Там произошло уже четыре боевых столкновения. На Лиманском направлении защитники отбили три атаки, продолжается боестолкновение недалеко от населенного пункта Терны.

На Краматорском направлении с начала суток украинские войска отбили две попытки противника продвинуться в районе Клещеевки, на Покровском направлении продолжаются пять вражеских атак вблизи Евгеновки, Сокола и Красногоровки.

ВИДЕО ДНЯ

На Ореховском направлении российский агрессор совершил одну безуспешную атаку в районе Копани. Потерь позиций не допущено.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.

Темы: ХарьковГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: План действий будет доведен до РФ, чтобы на втором саммите зафиксировать конец войны

Коммюнике Саммита мира готово и будет открыто к присоединению – Ермак

Боррель о требованиях Путина: Агрессор не может диктовать условия прекращения огня

видеоПрокопенко поблагодарил США: "Азов" станет смертоносным оружием для врагов

В Швейцарии стартует двухдневный Саммит мира

фотоЗа более чем трое суток потушили пожар на Киевщине

Все новости...
Харьков
Терехов: В мае оккупанты обстреляли Харьков 76 раз, это втрое больше, чем в апреле
В деле о прорыве границы на Харьковщине допросили более 100 свидетелей
Армия РФ обстреляла район в Харькове, сработала ПВО
Последние новости
20:20
Шольц: Именно Россия выбрала войну, а не дипломатию и диалог
20:05
Вице-президент США: Путин призывает не к переговорам, а к капитуляции
19:56
Работникам агросектора будут давать бронь от мобилизации на год
19:41
Мелони иронично прокомментировала "мирный план" Путина: Похоже на пропаганду
19:31
Зеленский: План действий будет доведен до РФ, чтобы на втором саммите зафиксировать конец войны
19:28
Почему Россия перекидывает С-500 в окупированый Крым? Подкаст "Кляті питання"
19:16
ФутболЛондонский "Арсенал" интересуется Довбиком
19:06
Кулеба с Боррелем обсудили прогресс Украины на пути в ЕС и поставки оружия
19:02
Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем: поблагодарил за привлечение стран к Саммиту мира
18:57
"Не давала разрешения говорить от моего имени": военная медикиня прокомментировала рекламу белья
Все новости...
Реклама:
Реклама: