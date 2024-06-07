На Харьковском направлении оккупанты неактивны, перегруппировываются – Генштаб  

С начала суток, 7 июня, произошло 24 боевых столкновений с российскими войсками. За сутки 6 июня таких столкновений было 90.

Источник: сообщение Генштаба ВСУ

Дословно: "За прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений... С начала этих суток уже произошло 24 боевых столкновений. Захватчики совершили два авиационных удара с применением пяти КАБов, более 460 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

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На Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Осуществляет перегруппировку войск".

Детали: Генштаб также сообщил, что на Купянском направлении ситуация напряженная. Там произошло уже четыре боевых столкновения. На Лиманском направлении защитники отбили три атаки, продолжается боестолкновение недалеко от населенного пункта Терны.

На Краматорском направлении с начала суток украинские войска отбили две попытки противника продвинуться в районе Клещеевки, на Покровском направлении продолжаются пять вражеских атак вблизи Евгеновки, Сокола и Красногоровки.

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На Ореховском направлении российский агрессор совершил одну безуспешную атаку в районе Копани. Потерь позиций не допущено.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.