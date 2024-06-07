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Экзитпол: нидерландская ультраправая партия Вилдерса будет иметь семь мест в Европарламенте

Андрей Синявский, Анастасия ПроцПятница, 7 июня 2024, 12:08
Экзитпол: нидерландская ультраправая партия Вилдерса будет иметь семь мест в Европарламенте
нидерландский политик Герт Вилдерс. фото: Getty Images

По результатам экзитпола, на выборах в Европейский парламент в Нидерландах большинство голосов набрала коалиция "Лево-зеленых" и лейбористов (GroenLinks-PvdA). Однако, значительного успеха достигла и ультраправая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса, теперь она может рассчитывать на семь мест в Европарламенте.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на общенациональный экзитпол, опубликованный NOS.

Детали: По данным экзитпола, коалиция GroenLinks-PvdA получила восемь мест, немного опередив PVV Вилдерса, у которой будет семь мандатов.

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Таким образом, левые партии потеряли одно место по сравнению с результатом 2019 года, но имеют наибольшую поддержку избирателей. Погрешность экзитпола составляет примерно в один мандат.

Две левые партии баллотировались единым списком, но после выборов у них будут отдельные фракции в Европарламенте.

Этот результат означает значительный успех для партии Вилдерса после его победы на прошлогодних национальных выборах, поскольку PVV не имела ни одного места на предыдущих выборах в Европарламент и получила его только после перестановок в связи с выходом Великобритании из ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Окончательные результаты выборов в Нидерландах будут объявлены после завершения голосования во всех 27 странах-членах Евросоюза, в воскресенье в 23:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса – одна из лидеров предпочтений избирателей на выборах в Европарламент.

В четверг 6 июня в ЕС начинается четырехдневный период голосования на выборах в Европарламент, проходящий во всех 27 странах-членах.

Недавний прогноз Politico показал, что после выборов в Европарламент количество депутатов от ультраправых партий превысит количество депутатов от правоцентристской и проукраинской Европейской народной партии.

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Темы: НидерландыЕвропарламентвиборы
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