Еврокомиссия положительно оценила прогресс евроинтеграционных реформ в Украине - СМИ

Еврокомиссия предоставила положительную устную оценку прогресса реформ Украины и Молдовы в определенных сферах, необходимых для евроинтеграции и изложенных в ноябрьском отчете о расширении ЕС.

Источник: редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Это означает, что Украина достигла необходимых критериев в определенных сферах - антикоррупционной, контроля за политическим лоббизмом, прозрачности состояния должностных лиц и в сфере обеспечения прав нацменьшинств, поэтому Еврокомиссия рекомендует начинать с Киевом переговоры о вступлении.

Реклама:

As expected, 🇪🇺 commission confirming that both 🇺🇦 and 🇲🇩 have fully completed all steps to start talks. https://t.co/LzOlhKIL3R — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 7, 2024

ЕС и Украина надеются официально начать переговоры до конца июня, поскольку с 1 июля председательство в Совете ЕС переходит к Венгрии.

ВИДЕО ДНЯ

Предистория: