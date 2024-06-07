Еврокомиссия положительно оценила прогресс евроинтеграционных реформ в Украине - СМИ
Еврокомиссия предоставила положительную устную оценку прогресса реформ Украины и Молдовы в определенных сферах, необходимых для евроинтеграции и изложенных в ноябрьском отчете о расширении ЕС.
Источник: редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в соцсети Х, передает "Европейская правда"
Детали: Это означает, что Украина достигла необходимых критериев в определенных сферах - антикоррупционной, контроля за политическим лоббизмом, прозрачности состояния должностных лиц и в сфере обеспечения прав нацменьшинств, поэтому Еврокомиссия рекомендует начинать с Киевом переговоры о вступлении.
As expected, 🇪🇺 commission confirming that both 🇺🇦 and 🇲🇩 have fully completed all steps to start talks. https://t.co/LzOlhKIL3R— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 7, 2024
ЕС и Украина надеются официально начать переговоры до конца июня, поскольку с 1 июля председательство в Совете ЕС переходит к Венгрии.
Предистория:
- Ранее СМИ обнародовали информацию, что Венгрия будет выражать несогласие относительно прогресса Украины, продолжая утверждать, что права венгерского меньшинства нарушаются.
- Перед этим сообщалось, что Венгрия на встрече послов ЕС 29 мая блокировала одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз из-за вопроса прав нацменьшинств.
- В правительстве Германии недавно заявили, что Украина выполнила требования по реформам, необходимым для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.