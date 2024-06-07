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Еврокомиссия положительно оценила прогресс евроинтеграционных реформ в Украине - СМИ

Андрей Синявский, Станислав ПогориловПятница, 7 июня 2024, 12:36
Еврокомиссия положительно оценила прогресс евроинтеграционных реформ в Украине - СМИ
Фото: Getty Images

Еврокомиссия предоставила положительную устную оценку прогресса реформ Украины и Молдовы в определенных сферах, необходимых для евроинтеграции и изложенных в ноябрьском отчете о расширении ЕС.

Источник: редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Это означает, что Украина достигла необходимых критериев в определенных сферах - антикоррупционной, контроля за политическим лоббизмом, прозрачности состояния должностных лиц и в сфере обеспечения прав нацменьшинств, поэтому Еврокомиссия рекомендует начинать с Киевом переговоры о вступлении.

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ЕС и Украина надеются официально начать переговоры до конца июня, поскольку с 1 июля председательство в Совете ЕС переходит к Венгрии.

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Темы: евроинтеграцияУкраинаЕС
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