Зеленский во Франции: Важно, чтобы через 80 лет нашу битву вспоминали, как выигранную

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Национальной ассамблее Франции, нижней палате парламента, благодарил партнеров за поддержку и призвал сделать так, чтобы о борьбе в Украине в будущем говорили так, как о победной высадке союзников в Нормандии.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Зеленский в своей речи проводил параллели между Второй мировой войной и высадкой союзников в Нормандии как ее переломным моментом и войной России против Украины, результат которой определит будущее Европы.

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Зеленский подчеркнул, что нынешняя свободная Европа − это результат смелости людей, которые в годы Второй мировой выбрали бороться и не дали нацистской Германии победить.

Прямая речь президента: "Выигранные битвы вернули Европу человечеству. Без тех выигранных битв не было бы ничего, не было бы Украины и Франции, всех свободных наций... (Но) Европа, какой все ее знают в период после Второй мировой войны, − это то, что не будет вечным само по себе".

Детали: От этого он провел параллели с продолжающейся войной России против Украины. Зеленский напомнил, что фактически Россия пытается оказывать влияние по всему миру, "куда может дотянуться и где не встречает сопротивления", как, в частности, в Сирии и африканском регионе Сахели, а также прибегает к шантажу, чтобы ей боялись противостоять на полную.

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Зеленский подчеркнул, что битва за Украину сейчас имеет такое же экзистенциальное значение для Европы, как и битвы, выигранные предыдущими поколениями европейцев.

"Эта битва является перепутьем... Может ли Путин выиграть эту битву? Нет. Потому что мы с вами не имеем права проиграть. Имеет ли право эта война угаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет, потому что никаких линий для зла не существует. Что 80 лет назад, что сейчас. Если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст лишь паузу перед новой войной. Как и тогда, когда зло развертывало агрессию против своих соседей в 1930-х годах.

Можем ли мы выиграть эту битву? Безусловно, да. Мы можем. Украина, а значит, и Европа. Европа, а значит, и Франция. Я уверен в этом так же, как Франция, которая верила в свободу еще тогда, когда D-day еще не состоялся", − подчеркнул президент Украины.

Он напомнил, что украинцы еще в самые сложные первые дни войны верили, что смогут выстоять, если только не останутся наедине и получат достаточную помощь.

"И это будет доказательством того, что Европа не откатится к временам, когда уже без высадки союзников на континенте с привлечением почти всего мира невозможно было завершить войну в Европе так, чтобы это отвечало интересам Европы... Важно, чтобы наше сотрудничество вспоминали через 80 лет как выигранную битву", − отметил Зеленский.

Также в речи он выразил уверенность, что однажды Украина "увидит в своем небе такие же самолеты, как вчера мы видели в небе Нормандии".

Он отдельно поблагодарил депутатов за поддержку двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Францией.

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