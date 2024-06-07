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На выходных в Украине будет идти дождь

Ирина БалачукПятница, 7 июня 2024, 13:28
На выходных в Украине будет идти дождь
Фото pixabay.com

8 июня в Украине, кроме крайнего востока и Крыма, ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в центральных и большинстве южных областей местами град и шквалы 15-20 м/с.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В субботу ночью 13-19°, днем 22-27°, на юге и востоке страны до 31°.

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В Киеве 8 июня кратковременные дожди, ночью 16-18°, днем до +26°, ветер северо-западный, 5-10 м/с. 

 
скриншот С УГМЦ

9 июня в западных, северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 11-18°, днем 23-28°. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

В столице в воскресенье ночью без осадков, 14-16°, днем местами кратковременные дожди, 26-28°, ветер южный 3-8 м/с.  

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скриншот С УГМЦ

Темы: погода
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