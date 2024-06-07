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Воздушные силы: Все этапы обучения на F-16 заполнены

Валентина РоманенкоПятница, 7 июня 2024, 15:05
Воздушные силы: Все этапы обучения на F-16 заполнены
F-16, иллюстративное фото Getty Images

Украина сейчас использует все слоты для подготовки пилотов и инженеров для истребителей F-16, которые предоставляют страны-партнеры, как в Европе, так и за океаном.

Источник: начальник службы связей с общественностью Воздушных сил майор Илья Евлаш в эфире национального телемарафона, цитирует "Армія Inform"

Прямая речь: "У нас есть несколько этапов. Собственно, они все заполнены. Первый этап - наземная подготовка и языковые курсы. Второй этап - подготовка на легкомоторных самолетах и третий этап - непосредственно на F-16, это завершающий этап. Остается ряд бюрократических процедур, технических нюансов. Ждем самолеты как можно скорее".

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Детали: Евлаш отметил, что Украина ожидает, что ее партнеры продолжат и в дальнейшем готовить украинских специалистов.

Темы: истребителиВоздушные силы ВСУ
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