Воздушные силы: Все этапы обучения на F-16 заполнены

Украина сейчас использует все слоты для подготовки пилотов и инженеров для истребителей F-16, которые предоставляют страны-партнеры, как в Европе, так и за океаном.

Источник: начальник службы связей с общественностью Воздушных сил майор Илья Евлаш в эфире национального телемарафона, цитирует "Армія Inform"

Прямая речь: "У нас есть несколько этапов. Собственно, они все заполнены. Первый этап - наземная подготовка и языковые курсы. Второй этап - подготовка на легкомоторных самолетах и третий этап - непосредственно на F-16, это завершающий этап. Остается ряд бюрократических процедур, технических нюансов. Ждем самолеты как можно скорее".

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Детали: Евлаш отметил, что Украина ожидает, что ее партнеры продолжат и в дальнейшем готовить украинских специалистов.