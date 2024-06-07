Производитель САУ Caesar планирует открыть филиал в Украине

7 июня французско-немецкий концерн KNDS и украинская компания ENMEK подписали две декларации о намерениях, в одной из которых говорилось о создании центра технического обслуживания САУ Caesar.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BMFTV

Детали: Соответствующее объявление было сделано в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

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Представители французской компании KNDS и украинской компании ENMEK подписали две декларации о намерениях, одна из которых касается создания центра технического обслуживания САУ Caesar, а вторая – 3D-печати запасных частей.

Также был формализован контракт о передаче Украине лицензионного производства снарядов калибра 155 мм.

KNDS производит артиллерийские системы и боевые танки, а также самоходные артиллерийские установки Caesar, которые используют Вооруженные силы Украины.

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В конце марта министры обороны Франции и Германии Себастьен Лекорню и Борис Писториус объявили, что завод будет производить военную технику и боеприпасы на украинской земле.

Также во французской столице Париже начались переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, во время которых глава Белого дома объявил о новом пакете помощиУкраине в размере 225 миллионов долларов.

По данным СМИ, в пакет войдут, в частности, ракеты для противовоздушной обороны, зенитные ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4, 155-мм гаубицы, бронемашины, прицепы, патрульные катера, строительные материалы и широкий спектр других запасных частей и оборудования.