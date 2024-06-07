В Киевской области более сотни пожарных уже полсуток тушат промышленный объект, вспыхнувший после удара РФ
Пятница, 7 июня 2024, 15:44
В Киевской области до сих пор тушат пожар на промышленном объекте, который возник в результате ночной воздушной атаки россиян.
Источник: сообщение председателя Киевской ОГА Руслана Кравченко
Дословно: "В Киевской области продолжается ликвидация пожара на одном из промышленных объектов, который возник в результате воздушной атаки россиян. Жертв и пострадавших нет".
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Детали: По словам Кравченко, к тушению привлекли более 135 пожарных-спасателей и 42 единицы техники, в частности, робот для тушения пожара и два пожарных поезда. "На значительном участке пожар уже удалось потушить", - написал он.
Предыстория:
- Ночью 7 июня Россия нанесла очередной комбинированный удар по территории Украины.
- В Киевской области вспыхнул пожар на промышленном предприятии.