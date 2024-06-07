Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

В Киевской области более сотни пожарных уже полсуток тушат промышленный объект, вспыхнувший после удара РФ

Александр ШумилинПятница, 7 июня 2024, 15:44
В Киевской области более сотни пожарных уже полсуток тушат промышленный объект, вспыхнувший после удара РФ
Фото: ГСЧС

В Киевской области до сих пор тушат пожар на промышленном объекте, который возник в результате ночной воздушной атаки россиян.

Источник: сообщение председателя Киевской ОГА Руслана Кравченко

Дословно: "В Киевской области продолжается ликвидация пожара на одном из промышленных объектов, который возник в результате воздушной атаки россиян. Жертв и пострадавших нет".

Реклама:

Детали: По словам Кравченко, к тушению привлекли более 135 пожарных-спасателей и 42 единицы техники, в частности, робот для тушения пожара и два пожарных поезда. "На значительном участке пожар уже удалось потушить", - написал он. 

Предыстория:

Темы: Киевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

NYT: В 2022 году РФ сорвала переговоры, требуя права вето в случае нового нападения на Украину

Коммюнике Саммита мира готово и будет открыто к присоединению – Ермак

Боррель о требованиях Путина: Агрессор не может диктовать условия прекращения огня

видеоПрокопенко поблагодарил США: "Азов" станет смертоносным оружием для врагов

В Швейцарии стартует двухдневный Саммит мира

фотоЗа более чем трое суток потушили пожар на Киевщине

Все новости...
Киевская область
На Киевщине до сих пор тушат пожар после российских ударов: привлекли робота и пожарный поезд
Из-за российской атаки в Киевской области горит промышленный объект
Поврежденный ударами РФ лицей в Бородянке отремонтировали с ущербом в более чем 4 млн
Последние новости
00:22
"В медицине и на войне главная задача – минимизировать потери". История педиатра, возглавившего роту "Гонор"
23:58
Евро-2024Италия одолела Албанию в первом туре Евро-2024
23:52
обновленоРоссияне пытались атаковать Полтавщину ракетами
23:36
На Времовском направлении активность оккупантов возросла втрое – Генштаб
23:27
Зеленский встретился с президентом Аргентины и дал ему орден
23:22
Онофрийчук завоевала серебро, Оноприенко — бронзу на этапе Гран-при по художественной гимнастике
22:49
волейболУкраина одолела Чехию и вышла в финал Золотой Евролиги
22:46
NYT: В 2022 году РФ сорвала переговоры, требуя права вето в случае нового нападения на Украину
22:21
ЕВРО-2024Албания забила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы
22:03
Премьер Италии планирует в ближайшие недели посетить Китай
Все новости...
Реклама:
Реклама: