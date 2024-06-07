Ракеты для HAWK, боеприпасы для HIMARS: что в новом пакете военной помощи от США

Пентагон официально сообщил о содержании нового пакета военной помощи для Украины стоимостью в 225 млн долларов, который анонсировал президент США Джо Байден.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства

Детали: Как отметили в Пентагоне, пакет предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя.

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В пакет, в частности, вошли:

ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;

зенитные ракеты Stinger;

боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;

155-мм гаубицы;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

81-мм минометные мины;

бронетранспортеры М113;

прицепы для перевозки тяжелого оборудования;

береговые и речные патрульные катера;

противотанковые ракетные комплексы TOW;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

патроны для стрелкового оружия и гранаты;

боеприпасы для подрыва;

приборы ночного видения; и запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Ранее Байден на переговорах с Владимиром Зеленским объявил о новом пакете помощи Украине в размере 225 млн долларов.

Кроме того, американский президент после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозицию потенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.