Ракеты для HAWK, боеприпасы для HIMARS: что в новом пакете военной помощи от США
Пентагон официально сообщил о содержании нового пакета военной помощи для Украины стоимостью в 225 млн долларов, который анонсировал президент США Джо Байден.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства
Детали: Как отметили в Пентагоне, пакет предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя.
В пакет, в частности, вошли:
- ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;
- зенитные ракеты Stinger;
- боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;
- 155-мм гаубицы;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- 81-мм минометные мины;
- бронетранспортеры М113;
- прицепы для перевозки тяжелого оборудования;
- береговые и речные патрульные катера;
- противотанковые ракетные комплексы TOW;
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- патроны для стрелкового оружия и гранаты;
- боеприпасы для подрыва;
- приборы ночного видения; и запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Ранее Байден на переговорах с Владимиром Зеленским объявил о новом пакете помощи Украине в размере 225 млн долларов.
Кроме того, американский президент после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозицию потенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.