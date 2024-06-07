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Ракеты для HAWK, боеприпасы для HIMARS: что в новом пакете военной помощи от США

Ирина Кутелева, Александр ШумилинПятница, 7 июня 2024, 16:12
Ракеты для HAWK, боеприпасы для HIMARS: что в новом пакете военной помощи от США
Фото: Getty Images

Пентагон официально сообщил о содержании нового пакета военной помощи для Украины стоимостью в 225 млн долларов, который анонсировал президент США Джо Байден.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства

Детали: Как отметили в Пентагоне, пакет предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя.

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В пакет, в частности, вошли:

  • ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;
  • 155-мм гаубицы;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • 81-мм минометные мины;
  • бронетранспортеры М113;
  • прицепы для перевозки тяжелого оборудования;
  • береговые и речные патрульные катера;
  • противотанковые ракетные комплексы TOW;
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • патроны для стрелкового оружия и гранаты;
  • боеприпасы для подрыва;
  • приборы ночного видения; и запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Ранее Байден на переговорах с Владимиром Зеленским объявил о новом пакете помощи Украине в размере 225 млн долларов.

Кроме того, американский президент после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозицию потенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.

Темы: СШАпомощь Украине
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