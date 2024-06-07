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Швейцария выделит 60,5 млн евро на цифровизацию госуслуг Украины

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПятница, 7 июня 2024, 16:46
Швейцария выделит 60,5 млн евро на цифровизацию госуслуг Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

7 июня Федеральный совет Швейцарии решил выделить 58,7 млн швейцарских франков (60,52 млн евро) на поддержку Украины в сфере цифровизации и электронного управления в течение четырех лет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение швейцарского правительства

Детали: Украина получит средства в рамках проекта "Электронное управление для подотчетности власти и вовлеченности общества" (EGAP), который способствует цифровой трансформации украинской власти и поддерживается Швейцарией с 2015 года.

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"В течение 2024-2028 годов Швейцарское агентство развития и сотрудничества выделит 58,7 млн швейцарских франков", – говорится в сообщении.

Финансирование будет направлено в частности на проекты в регионах Украины, которые непосредственно пострадали от войны и являются важными для будущего восстановления страны. Среди ключевых направлений указаны здравоохранение, образование и гуманитарное разминирование.

Официально о помощи Швейцария планирует объявить на следующей Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 11-12 июня в Берлине.

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Напомним: В апреле Швейцария заявила, что планирует усилить экономическое развитие и долгосрочную реконструкцию Украины в течение следующих двенадцати лет и выделит на это 5 млрд евро.

В то же время в парламенте Швейцарии ожидаемо отклонили предложение, которое предусматривало выделение Украине 5,5 млрд долларов помощи.

Темы: Швейцария
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