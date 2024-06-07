Переправлял за 15 000 евро: вблизи границы задержали организатора схемы – прокуратура  

Правоохранители задержали жителя Киева, который организовал незаконную переправу мужчин призывного возраста за деньги через государственную границу в Румынию.

Источник: сообщение Донецкой областной прокуратуры

Дословно: "По данным следствия, частный предприниматель во время военного положения организовал схему по „теневому" вывозу мужчин призывного возраста за пределы страны. Он познакомился с жителем г. Покровска Донецкой области и предложил помощь в выезде в Венгрию.

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По замыслу подозреваемого призывник должен был пересечь р. Тиса. Реализуя свой план, мужчина встретил клиента в г. Полтава. На собственной машине вместе с ним он отправился в Закарпатскую область.

Прибыв в г. Хуст, перевозчик получил оговоренные средства. В дальнейшем он подобрал еще одного клиента, который уже второй раз пытался бежать из страны. К месту запланированной переправки фигуранты ехали уже более удобным для горной местности автомобилем.

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На маршруте к берегу реки их остановили правоохранители".

Детали: Организатору сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 908 400 грн.