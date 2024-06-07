Масштабный пожар на промышленном объекте Киевской области, который произошел после удара россиян, потушили

В Киевской области ликвидировали пожар на промышленном объекте, возникший после ночных ракетных ударов оккупантов.

Источник: сообщение ГСЧС Украины

Дословно: "В 17:00 ликвидирован пожар, возникший сегодня ночью в результате вражеской атаки. На месте происшествия работало почти 140 спасателей и 44 единицы техники".

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