Глава Пентагона: Разрешение бить по РФ оружием США будет очень полезным для украинцев в будущем

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что разрешение украинским военным наносить ограниченные удары по территории России американским оружием будет "очень и очень полезным для украинцев в будущем".

Источник: глава Пентагона сказал в интервью CNN, "Европейская правда"

Детали: Комментарии Остина появились через несколько дней после того, как президент США Джо Байден дал Украине разрешение на ограниченные удары американским вооружением по целям на российской территории.

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"Мы предоставили Украине возможность вести ответный огонь, стрелять в ответ по российским войскам, которые стреляют по ним, и иметь возможность уничтожать их артиллерийские батареи, когда они стреляют по украинцам", – отметил глава Пентагона.

Отвечая на вопрос, уменьшилась ли поддержка Украины в США, Остин сказал, что, по его мнению, существует "сильная поддержка Украины" среди обеих политических партий, несмотря на то, сколько времени понадобилось Конгрессу для принятия пакета помощи по безопасности.

Он также подчеркнул, что российский правитель Владимир Путин, скорее всего, не остановится в Украине.

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"И Украина важна... не только для Украины, не только для Европы – она важна для нас и она важна для всего мира. Итак, мы должны убедиться, что Путин не сможет растоптать Украину, потому что, как сказал президент, есть большая вероятность, почти стопроцентная, что Путин не остановится на достигнутом. Он продолжит двигаться вперед в других актах агрессии", – резюмировал Остин.

Президент Джо Байден после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозицию потенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.

Белый дом ранее уточнил, что разрешение на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.