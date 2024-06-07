Кабмин поддержал бронирование военнообязанных в "Дії"

Кабинет Министров поддержал постановление о цифровизации бронирования военнообязанных на портале "Дія". Обещают, что это снизит коррупционные риски и сократит весь процесс бронирования до часа.

Источник: пресс-служба Министерства цифровой трансформации

Детали: В ведомстве объяснили, как будет работать бронирование в "Дії":

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инфографика - минцифры

руководитель компании на портале Действие представляет списки военнообязанных сотрудников, на бронирование и удостоверяет заявление электронной подписью;

система автоматически проверит, трудоустроен ли человек официально и есть ли данные в реестре "Оберіг";

"Дія" пришлет уведомление руководителя о результате рассмотрения в течение суток.

Дословно: "Если проверка успешна – информация о бронировании появится в "Резерв+". Также выдержку о бронировании можно будет скачать на портале Действие и распечатать при необходимости.

На первом этапе бронирования в действии будет работать для критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности сил обороны. Далее список будет расширяться".