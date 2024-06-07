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Bloomberg: Германия может отправить Украине еще один Patriot

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 7 июня 2024, 19:45
Bloomberg: Германия может отправить Украине еще один Patriot
PATRIOT, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Немецкое правительство рассматривает возможность отправки Украине еще одной – уже четвертой по счету зенитно-ракетной батареи Patriot для усиления украинской противовоздушной обороны.

Источник: "Европейская правда", Bloomberg

Детали: Предполагается, что новая батарея ЗРК Patriot от Германии дополнит предыдущие три, которые Германия уже передала или обещала передать в Украину весной, когда Россия усилила ракетные удары по Украине.

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Источники Bloomberg, однако, уточнили, что Берлин пока не принял окончательного решения.

В мае Германия сообщила о начале учений украинского экипажа на третьей системе ПВО Patriot, которую получит Киев.

Она также возглавила инициативу по поиску средств противовоздушной обороны для Украины по всему миру.

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Некоторые государства, в частности США и Румыния, рассматривают возможность предоставления Украине по одной батарее Patriot, а Италия намерена прислать систему SAMP/T после саммита "Группы семи" в июне.

Кроме того, Нидерланды объявили о сборке системы Patriot из основных компонентов и запасных частей, предоставленных союзниками, с целью скорейшего введения ее в эксплуатацию в Украине.

Темы: ПВОГермания
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