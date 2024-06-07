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Во Львовской области умер бывший связной УПА Василий Хомин

Татьяна ОлейникПятница, 7 июня 2024, 20:01
Во Львовской области умер бывший связной УПА Василий Хомин
Василий Хомин. Фото - Бериславский городской совет

Во Львовской области на 91-м году жизни скончался бывший связной Украинской повстанческой армии Василий Хомин.

Источник: Бориславский городской совет в Facebook

Дословно: "Ушел в вечность Василий Хомин – бывший связной УПА, член Бориславской станицы ОУН-УПА им. Нечая и Всеукраинского братства ОУН-УПА имени генерала Романа Шухевича".

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Детали: Сообщают, что Хомин родился в селе Залокоть в 1934 году. Еще в детстве попал к повстанцам: сначала носил им еду, а потом сидел в засадах.

В горсовете информируют, что похороны пройдут в субботу, 8 июня.

Темы: ЛьвовщинаУПА
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