Во Львовской области умер бывший связной УПА Василий Хомин

Во Львовской области на 91-м году жизни скончался бывший связной Украинской повстанческой армии Василий Хомин.

Источник: Бориславский городской совет в Facebook

Дословно: "Ушел в вечность Василий Хомин – бывший связной УПА, член Бориславской станицы ОУН-УПА им. Нечая и Всеукраинского братства ОУН-УПА имени генерала Романа Шухевича".

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Детали: Сообщают, что Хомин родился в селе Залокоть в 1934 году. Еще в детстве попал к повстанцам: сначала носил им еду, а потом сидел в засадах.

В горсовете информируют, что похороны пройдут в субботу, 8 июня.