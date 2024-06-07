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На фронте с начала суток произошло 65 боевых столкновений с оккупантами - Генштаб

Алена МазуренкоПятница, 7 июня 2024, 21:10
На фронте с начала суток произошло 65 боевых столкновений с оккупантами - Генштаб
фото: Генштаб

Российские оккупанты с начала 7 июня совершили 65 атак на украинские позиции по всей линии фронта.

Источник: Генштаб

Дословно: "Во второй половине дня российские захватчики продолжили терроризировать Харьковскую область авиаударами со своей территории.

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В частности, из района Мурома (РФ) российский агрессор нанес удар четырьмя КАБами по Белому Колодцу, три КАБа сбросил на Липцы и одну КАБ на Веселое. Терновое подверглось двум авиационным ударам шестнадцатью НАРами".

Детали: На Купянском направлении силы обороны отбили 7 атак противника. Одно боестолкновение еще продолжается. По состоянию на это время, по предварительным данным, потери оккупантов на этом направлении составили: 84 человека убитыми и ранеными, уничтожено два танка и две боевые бронированные машины.

На Лиманском направлении все восемь штурмов противника успеха не имели. Украинские воины контролируют ситуацию.

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На Северском направлении враг попытался 2 атаковать силы обороны вблизи Белогоровки. Тоже безуспешно.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска 7 раз пытались потеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций вблизи Калиновки, Клещеевки, Андреевки и Ивановского. Все попытки успеха не имели.

На Покровском направлении из 26 боев еще продолжаются 12 столкновений. Российские захватчики атакуют вблизи населенных пунктов Новоалександровки, Евгеновки, Сокола и Яснобродовки.

На Кураховском направлении количество атак увеличилось до 9-ти. Наши защитники отбили 8 штурмовых действий российских захватчиков. Еще одно боестолкновение продолжается. В районе Водяного враг нанес авиационный удар с Су-25 десятью НАРами.

На Ореховском направлении агрессор тоже применяет авиацию. Два Ка-52 нанесли удар тридцатью НАРАми по Каменскому. С начала суток украинские воины отбили 3 штурмовые действия противника вблизи Роботино. Продолжается бой неподалеку Малой Токмачки.

Темы: Генштабвойна
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