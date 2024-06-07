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Макрон и Зеленский подписали соглашения о финансировании критической инфраструктуры Украины

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 7 июня 2024, 21:09
Макрон и Зеленский подписали соглашения о финансировании критической инфраструктуры Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Скриншот

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время встречи в Париже 7 июня подписали соглашения о помощи для восстановления украинской критической инфраструктуры.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Макрона на совместной пресс-конференции

Детали: По словам французского президента, делегации Киева и Парижа провели переговоры о восстановлении Украины и "решили, что будут созданы новые инструменты, чтобы сопровождать" этот процесс.

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"Подписано соглашение о фонде 200 миллионов евро, предназначенных для тех предприятий, которые будут инвестировать в критическую инфраструктуру Украины для восстановления. Также мы решили, что 60 млн евро из этого фонда будут посвящены энергетическому сектору и его приоритетам", – анонсировал он.

Кроме того, сказал Макрон, Париж расширяет мандат Французского агентства развития для поддержки проектов в Украине на местном уровне и отправляет 20 технических экспертов в различные ключевые министерства Украины для оказания технической помощи.

В Елисейском дворце ранее анонсировали подписание двух соглашений, предусматривающих выделение Украине 650 миллионов евро в виде кредитов и грантов на поддержку, в частности, критически важных объектов энергетической инфраструктуры, которые являются объектом нападения России

ВИДЕО ДНЯ

Накануне Владимир Зеленский вместе с женой Еленой участвовал в церемонии ко Дню высадки союзников в Нормандии.

Президент Франции в этот день анонсировал передачу Украине нескольких французских истребителей Mirage-2000-5 и подготовку дополнительных украинских военнослужащих.

Темы: МакронЗеленский
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