Макрон сообщил, когда начнется подготовка к обучению украинцев на Mirage 2000

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что подготовка к обучению украинских летчиков и механиков для истребителей Mirage 2000-5 начнется "в ближайшие дни".

Источник: Макрон сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским после переговоров в Елисейском дворце 7 июня, пишет "Европейская правда"

Детали: Макрон отказался говорить о количестве Mirage 2000-5 и то, с какими странами обсуждается их поставки, добавив: "Я думаю, что вы это можете понять".

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"Мы договорились о потребностях, теперь приоритет в том, чтобы начать формирование пилотов и механиков, потому что это то, что будет запущено буквально в последующие дни во Франции. Речь идет о техническом обучении, которое будет происходить на нашей территории", – анонсировал он.

Французский президент добавил, что после этого Париж уточнит возможности того, что именно он может передать Украине, и соответствующие дискуссии "уже начались несколько месяцев назад с несколькими нашими партнерами".

"Я не могу сказать больше. Мы всегда пытались сообщать о числах только тогда, когда мы уже передаем и когда это уже используется. Это эффективнее, это не дает возможности нашим врагам воспользоваться этим", – подытожил Макрон.

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Накануне президент Франции анонсировал передачу Украине нескольких французских истребителей Mirage 2000-5 и подготовку 4500 украинских военнослужащих в рамках "нового сотрудничества" с Киевом.

Лидеры также подписали соглашение об инвестициях в критическую инфрастуктуру Украины и техническую помощь.