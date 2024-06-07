Зеленский поддерживает идею Макрона, который хочет прислать инструкторов в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что приветствует и поддерживает инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по отправке инструкторов в Украину для обучения мобилизованных украинских военнослужащих.

Источник: Зеленский во время совместного подхода к прессе с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Прямая речь: "Относительно инициативы отправлять к нам инструкторов. Во-первых, я хочу, чтобы была четко сформулирована наша позиция – мы поддерживаем инициативу президента Макрона по отправке инструкторов в Украину и, кстати, это просто сокращает путь к обучению.

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Страны НАТО, многие страны они обучали наших военных на своих территориях. Разница в том, что это более короткий, более практичный путь, поэтому я благодарен за эту инициативу".

Что было раньше: Во время совместной пресс-конференции Макрон заявил, что по крайней мере еще несколько стран соглашаются с возможностью отправить своих инструкторов в Украину.

Макрон также заявил о формировании коалиции, которая должна "ответить на запрос Украины" по обучению военных на ее территории, но без деталей.

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